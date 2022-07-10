Засновник «Громадського радіо» Максим Буткевич потрапив у полон до росіян

Засновник «Громадського радіо» правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське, що у Луганській області.

Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Мати Буткевича Євгенія у коментарі «Бабелю» розповіла, що дізналася про долю сина з відео у ЗМІ, яке було опубліковане наприкінці червня. Відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Де він тепер і в якому він стані — мати не знає.

За її словами, питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених (курирується СБУ і Головним управлінням розвідки). Ніякої інформації щодо сина мати досі не отримала — на всі запити їй відповідають, що «справа опрацьовується».

Мати Буткевича додала, що з взводу її сина на зв’язок виходили лише двоє полонених. Було два дзвінки — 25 і 26 червня.