Голова Сумської ОВА Живицький: Під час обстрілу однієї з громад росіяни застосували фосфорні снаряди

Під час обстрілу Юнаківської громади на Сумщині росіяни застосували заборонені фосфорні снаряди.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він оприлюднив відео з одного із сіл Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з «Градів».
Живицький наголосив, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
- Росія посилила обстріл прикордонних районів Сумщини. 13 червня протягом дня росіяни гатили по Сумщині з мінометів і гранатомета. Двоє людей поранені, одна людина загинула.
- 13 червня близько опівночі росія відкрила вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Вогонь вели із САУ та мінометів. Спостерігачі зафіксували 11 вибухів.