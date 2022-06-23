Голова Сумської ОВА Живицький: Під час обстрілу однієї з громад росіяни застосували фосфорні снаряди

Під час обстрілу Юнаківської громади на Сумщині росіяни застосували заборонені фосфорні снаряди.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він оприлюднив відео з одного із сіл Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з «Градів».

Живицький наголосив, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.