Росія посилила обстріл прикордонних районів Сумщини

Близько опівночі росія відкрила вогонь по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині. Вогонь вели з САУ та мінометів. Спостерігачі зафіксували 11 вибухів.

Попередньо пошкодили один обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

О 05:30 ранку ворог знову розпочав артобстріл громади, 21 приліт з реактивних систем залпового вогню та САУ.

Після 05:30 території Краснопільської громади обстріляли з артилерії.

О 06:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів з реактивних систем залпового вогню.