Протягом дня росіяни гатили по Сумщині з мінометів та гранатомета. Двоє людей поранено, один загиблий

Сьогодні російські війська протягом дня обстрілювали Сумщину: двоє людей поранені, один загинув. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
По полудню росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді. Зафіксовано 14 вибухів.
Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху двоє людей поранені, одна людина загинула.
Близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 «прильотів».
- 8 червня ворожий обстріл зруйнував приміщення Держприкордонслужби на Сумщині.
- 7 червня близько пʼятої ранку росія обстріляла Середину-Буду в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь з міномета й артилерії. Пошкоджено щонайменше шість будинків, господарча споруда, гараж та лінія електропередач.