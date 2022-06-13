Протягом дня росіяни гатили по Сумщині з мінометів та гранатомета. Двоє людей поранено, один загиблий

Сьогодні російські війська протягом дня обстрілювали Сумщину: двоє людей поранені, один загинув. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

По полудню росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді. Зафіксовано 14 вибухів.

Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху двоє людей поранені, одна людина загинула.

Близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 «прильотів».