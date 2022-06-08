Військові рф знову обстріляли Сумщину — зруйнували приміщення Держприкордонслужби

Ворожий обстріл зруйнував приміщення Держприкордонслужби на Сумщині, повідомили в ДПСУ.

Близько 12 години дня з боку російського пункту пропуску «троєбортне» рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області.

Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України.

Це приміщення відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну його не використовували.