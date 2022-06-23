Компанія McDonaldʼs підтвердила, що розглядає можливість відновити роботу в Україні.

Про це в інтервʼю Forbes заявила гендиректорка McDonaldʼs в Україні Юлія Бадтрітдінова.

Наразі компанія займається оновленням протоколів безпеки: переглядає кожну локацію на предмет наявності поряд бомбосховищ. Так, під час повітряної тривоги McDonald’s не буде працювати.

Також потрібно розвʼязати проблему з постачальниками. Більшість із них продовжують працювати, але окрему продукцію треба шукати в інших місцях, зокрема, соки, соуси й пакування.

Крім цього, компанія працює над тренінгами для відновлення знань і навичок людей, а також над тренінгами з роботи з ПТСР. «Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників», — заявила Юлія Бадтрітдінова.

У McDonaldʼs в Україні до війни було 107 ресторанів, девʼять із них постраждали різною мірою.