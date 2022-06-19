Глава МЗС Дмитро Кулеба: Компанію McDonaldʼs переконують повернутись на український ринок

Україна переконує компанію McDonaldʼs повернутись на український ринок, адже на те є необхідні умови.

Про це 19 червня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах із урядом США, адже McDonaldʼs є одним із найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», — додав Кулеба.

З початком повномасштабного вторгнення компанія McDonaldʼs, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з міркувань безпеки.