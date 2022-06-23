На Київщині знайшли ще одного убитого цивільного. Росіяни розстріляли чоловіка в груди

У Київській області, у селі Загальці Бородянського району знайшли тіло ще одного жителя, якого вбили російські окупанти.
Про це у четвер, 23 червня, повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Чоловіка розстріляли в груди і просто присипали землею на одній із вулиць.
Ще понад 300 цивільних нині вважаються зниклими безвісти.
- Російська армія прорвалась у Київську область з боку білорусі 24 лютого 2022 року. Частина регіону була під окупацією понад місяць. За цей час російські військові вбили тільки у Бучанському районі щонайменше 1 100 цивільних (загалом по Київщині — понад 1 300). Окупанти розстрілювали машини з дітьми, ґвалтували жінок, чоловіків і дітей, мародерствували. Буча, Ірпінь і Гостомель знищені майже на 70%. 2 квітня Міністерство оборони оголосило Київську область вільною від російських загарбників. Ось хронологія окупації Київщини.
- Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба на початку червня перевірив прикордонні укріплення Київщини і переконаний, що у разі повторного нападу область дасть відсіч росіянам.