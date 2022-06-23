На Київщині знайшли ще одного убитого цивільного. Росіяни розстріляли чоловіка в груди

У Київській області, у селі Загальці Бородянського району знайшли тіло ще одного жителя, якого вбили російські окупанти.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Чоловіка розстріляли в груди і просто присипали землею на одній із вулиць.

Ще понад 300 цивільних нині вважаються зниклими безвісти.