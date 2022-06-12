Глава Київської ОДА Олексій Кулеба: Київщина готова за необхідності дати належну відсіч росіянам

Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба перевірив прикордонні укріплення Київщини і переконаний, що у разі повторного нападу область дасть відсіч росіянам.
Про це він заявив у неділю, 12 червня.
Так, за словами Кулеби, позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка Сил оборони проводиться систематично.
«Важливо розуміти, що загроза повторного нападу росії існує та існуватиме, доки ми не переможемо. Київська область готова дати належну відсіч ворогу», — запевнив Олексій Кулеба.
- Російська армія прорвалась у Київську область з боку білорусі 24 лютого 2022 року. Частина регіону була під окупацією понад місяць. За цей час російські військові вбили тільки у Бучанському районі щонайменше 1 100 цивільних. Окупанти розстрілювали машини з дітьми, ґвалтували жінок, чоловіків і дітей, мародерствували. Буча, Ірпінь і Гостомель знищені майже на 70%. 2 квітня Міністерство оборони оголосило Київську область вільною від російських загарбників. Ось хронологія окупації Київщини.