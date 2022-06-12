Глава Київської ОДА Олексій Кулеба: Київщина готова за необхідності дати належну відсіч росіянам

Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба перевірив прикордонні укріплення Київщини і переконаний, що у разі повторного нападу область дасть відсіч росіянам.

Про це він заявив у неділю, 12 червня.

Так, за словами Кулеби, позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка Сил оборони проводиться систематично.

«Важливо розуміти, що загроза повторного нападу росії існує та існуватиме, доки ми не переможемо. Київська область готова дати належну відсіч ворогу», — запевнив Олексій Кулеба.