Від початку російського вторгнення 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України

Щодня Держприкордонслужба фіксує випадки незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають призову в армію. Тільки за минулу добу таких осіб було понад 30.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану», — пояснив речник.

За його словами, від початку російського вторгнення у місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще 1,5 тисячі чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.