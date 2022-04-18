Виїхати закордон за внутрішнім паспортом більше не можна. У Держприкордонслужбі розповіли чому

Пропуск громадян за кордон за внутрішніми документами більше не працює. Для перетину кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

«Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам, що такого паспортного документа як внутрішній паспорт не передбачено», — сказав він.

Також речник Державної прикордонної служби зазначив, що у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи. Тоді приймалося рішення щодо пропуску або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. Зараз такої авральної ситуації немає.

За словами Демченка, якщо людина їде з зони бойових дій — тоді прикордонники самостійно ухвалюють рішення залежно від ситуації.