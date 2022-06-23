Європарламент ухвалив резолюцію про те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.
Відповідне рішення він ухвалив у четвер, 23 червня.
За це рішення проголосували 529 депутатів, проти — 45, ще 14 утримались.
У контексті війни росії проти України цей крок депутати Європарламенту прирівняли до «демонстрації лідерства, рішучості та далекоглядності».
Резолюції та рішення Європарламенту мають характер рекомендацій, вони не є обовʼязковими для виконання. Рішення давати Україні статус кандидата чи ні мають сьогодні, 23 червня, ухвалити на саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу, далі це рішення мають підтримати країни ЄС (голосування відбудеться на саміті 23—24 червня). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Україна планує виконати їх до кінця 2022 року.