У Миколаєві оголосили загрозу артилерійського обстрілу. У місті чутно потужні вибухи

У Миколаєві лунають потужні вибухи, є загроза артилерійського обстрілу.
Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.
«Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними. У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу», — написав він.
Миколаївщину війська рф обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.
- Удень 22 червня російські окупанти запустили по місту сім ракет типу «Онікс», пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Крім цього, унаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалася соняшникова олія. Загалом від обстрілів троє цивільних отримали поранення.