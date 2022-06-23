Землетрус в Афганістані забрав життя 1 500 людей

Унаслідок землетрусу на території Афганістану, який стався 22 червня, загинули 1 500 людей, поранені орієнтовно 2 тисячі.
Такі дані Al Jazeera отримала від представників талібів, передає Deutsche Welle.
Спочатку місцева влада заявила, що магнітуда землетрусу становила 6,1. За розрахунками Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи з епіцентром біля міста Хост сягали магнітуди 5,9. Найбільше пошкоджень у Пактиці, Нангархарі та Хості. Через нестачу ресурсів завали розбирають повільно, тому кількість жертв очікувано зростатиме.
- Цей землетрус став найбільш смертоносним за останні 20 років. Для руху «Талібан», який захопив владу у 2021 році, це справжній виклик. Країна переживає економічну та гуманітарну кризу, тому таліби вже звернулися по допомогу до міжнародної спільноти.