В Афганістані через землетрус загинули щонайменше 280 людей

В афганській провінції Пактика землетрус магнітудою 6,1 забрав життя щонайменше 280 людей, ще сотні людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Мухаммад Насім Хаккан, голова Агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, сказав, що більшість підтверджених смертей припали на Пактику. За його словами, також повідомлялося про жертви у східних провінціях Нангархар і Хост.

За даними геологічної служби США (USGS), землетрус стався приблизно за 46 кілометрів на південний захід від міста Хост, що на південному сході Афганістану, епіцентр був на глибині 51 кілометр.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зазначив, що поштовхи відчувалися в Пакистані, Афганістані та Індії — на території, де проживають приблизно 119 мільйонів людей.