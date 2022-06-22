У Львівській області з рейок зійшов вантажний вагон. Затримуються 12 пасажирських поїздів

У Львівській області на дільниці Задвір’я — Красне зійшов з рейок вантажний вагон, через що очікуються затримки низки пасажирських поїздів.

Як повідомляє «Укрзалізниця», затримаються наступні поїзди:

№ 18/17 Львів — Харків;

№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;

№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;

№ 60/59 Чоп — Київ;

№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 82/81 Ужгород — Київ;

№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;

№ 56/55 Рахів — Київ;

№ 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.

Залізничники вже працюють над відновленням руху.