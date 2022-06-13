«Укрзалізниця» сподівається в рамках ленд-лізу отримати 40 американських локомотивів

В рамках закону про ленд-ліз США можуть передати Україні 40 локомотивів Wabtec.
Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін.
«Укрзалізниця» сформувала перелік рухомого складу, який вона сподівається отримати в межах допомоги від іноземних партнерів. З важливого є запит на 40 локомотивів вартістю 250 млн доларів, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше», — написав він.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні. Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє президенту США більш ефективно надсилати зброю та робити інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.