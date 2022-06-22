Окупанти перекидають з Маріуполя вояків та техніку на інші ділянки фронту

Окупанти вивозять з Маріуполя частину військової технікі та бійців на інші ділянки фронту – другий день поспіль колони рухаються у напрямку Бердянськ-Пологи.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що через це війська росії змінили тактику нагляду за Маріуполем. Вони демонтували стаціонарні блокпости та залишили лише контрольні пункти в районі мостів. Війська росії все частіше використовують мобільні групи, які раптово зʼявляються в різних районах міста.

«Настрої серед окупантів-військових далекі від бравурних заяв пропаганди. Панує небажання продовження участі у війні, особливо серед мешканців Донеччини. Частішають розмови про бажання здатись у полон, особливо після повідомлення про перекидання їх на напрямок боїв у Запоріжжя», — додав радник мера.