Окупанти перекидають з Маріуполя вояків та техніку на інші ділянки фронту

Окупанти вивозять з Маріуполя частину військової технікі та бійців на інші ділянки фронту – другий день поспіль колони рухаються у напрямку Бердянськ-Пологи.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що через це війська росії змінили тактику нагляду за Маріуполем. Вони демонтували стаціонарні блокпости та залишили лише контрольні пункти в районі мостів. Війська росії все частіше використовують мобільні групи, які раптово зʼявляються в різних районах міста.
«Настрої серед окупантів-військових далекі від бравурних заяв пропаганди. Панує небажання продовження участі у війні, особливо серед мешканців Донеччини. Частішають розмови про бажання здатись у полон, особливо після повідомлення про перекидання їх на напрямок боїв у Запоріжжя», — додав радник мера.
- Маріуполь майже вщент зруйнований окупантами в ході бойових дій. В місті немає нормального газопостачання, водозабезпечення та електропостачання. За даними української влади у місті загинули близько 22 тисяч мирних жителів. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тисяч людей, які змушені жити у антисанітарії.
- Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що з міста продовжують вивозити людей силами волонтерів.