Евакуація з Маріуполя триває. Щодня волонтери вивозять з міста до 120 українців

«Депортація в росію продовжується. Вони майже зачинили кордони в бік України. У нас є такі так звані «козячі стежки», якими ми сьогодні можемо вивозити місцевих жителів. Немає вже такої практики, на жаль, що Червоний хрест або ООН поїхали і ми вивозимо тисячі людей. Дякуючи нашим волонтерам, ми щодня витягуємо 60-120 маріупольців із цього пекла», — зазначив Бойченко.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

За його словами, наразі в місті залишається понад 100 тисяч населення, ще до 50 тисяч місцевих жителів депортували у росію. За кордоном перебуває майже 40 тисяч маріупольців.

Сьогодні окупований росією Маріуполь залишається без енерго-, водо- та газопостачання.