В Україні запрацювала «Карта руйнувань», на якій зафіксовані наслідки російських обстрілів

В Україні офіційно запрацювала «Карта руйнувань», на якій зафіксовані наслідки російських обстрілів та атак. Її запустила ГО «Антикорупційний штаб».

На карті можна побачити місця пошкоджень цивільних обʼєктів та їх фото до «денацифікації» та після. Зараз на мапі півтори тисячі зруйнованих обʼєктів. На жаль — дані поповнюються. Також на сайті встановлений лічильник, який жодного дня не зупинявся.

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Мета проєкту — допомогти зібрати кошти на відновлення усіх зруйнованих обʼєктів. Для цього карта акумулює інформацію про всі зруйновані російською федерацією житлові, соціальні та інфраструктурні обʼєкти. Уряд для збору коштів створив Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури й державну фандрейзингову платформу UNITED24, де кожен охочий може пожертвувати кошти на відбудову.