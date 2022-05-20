Платформа United24 за два тижні роботи зібрала понад $36 мільйонів

Державна платформа United24 для збору коштів на допомогу Україні за два тижні роботи зібрала вже понад $36 мільйонів. Переважна більшість цих коштів пішла на потреби армії.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Робота платформи UNITED24 прозора й ефективна. Ми побудували процес регулярної звітності — щодоби на сайті оновлюється сума донейтів і щотижня публікується звіт від міністерств», — пояснив він.

За отримані кошти Міністерство оборони вже вже придбало 30 492 бронежилети та 35 674 каски. Водночас Міністерство охорони здоровʼя закупає шість апаратів штучної вентиляції легень для медичних закладів в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

Зібрані кошти на відновлення України поки не витрачають, а зберігають на спеціальному рахунку. Згодом їх витратять на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури.