Джерела «Бабеля»: Інформація про смерть нардепа олексія ковальова — фейк

Інформація про смерть нардепа олексія ковальова на окупованій Херсонщині виявилася неправдою. Джерело «Бабеля» в правоохоронних органах спростувало заяви про смерть депутата Верховної Ради.

Повідомлення про загибель ковальова поширив Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ», але підтверджень своїх слів не надав.

«За попередньою інформацією, у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що «Россия тут навсегда». Чекаємо на офіційне підтвердження», — написав він.

Херсонська ОВА також назвала цю інформацію фейком.