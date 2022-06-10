Радник голови ОП: «Слуга» ковальов привласнив «4 канал» в інтересах росії та її сателітів

Народний депутат фракції «Слуга народу» олексій ковальов, який заявив про співпрацю з окупантами Херсонщини, наприкінці 2021 року привласнив «4 канал» в інтересах росії та її сателітів, а не Офісу президента.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» сказав антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Жодного стосунку до дивного придбання майбутнім колаборантом ковальовим телеканалу Офіс президента, безумно, не мав і не міг мати. Це був би абсолютний нонсенс», – зазначив він.