Радник голови ОП: «Слуга» ковальов привласнив «4 канал» в інтересах росії та її сателітів

Народний депутат фракції «Слуга народу» олексій ковальов, який заявив про співпрацю з окупантами Херсонщини, наприкінці 2021 року привласнив «4 канал» в інтересах росії та її сателітів, а не Офісу президента.
Про це в коментарі «Радіо Свобода» сказав антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.
«Жодного стосунку до дивного придбання майбутнім колаборантом ковальовим телеканалу Офіс президента, безумно, не мав і не міг мати. Це був би абсолютний нонсенс», – зазначив він.
За словами Подоляка, меседжі про «привласнення ковальовим каналу в інтересах Офісу президента» поширювали різні політгрупи, щоб скомпрометувати ОП.
«Враховуючи тодішню якість публічної політики, яка базувалась на відвертих фейках, примітивному компроматі, фантастичних теоріях змови, подібна «інформація» мала виключно брехливе наповнення», — зазначив Подоляк.
- Три роки тому ковальов був аграрним бізнесменом на Херсонщині, у 2019 році за списками «Слуги народу» став нардепом. Наприкінці 2021 року він купив загальнонаціональний телеканал. А за кілька місяців після початку широкомасштабної війни нардеп висловив бажання співпрацювати з окупантами.
- 8 червня за ініціативи Державного бюро розслідувань щодо народного депутата України олексія ковальова порушили кримінальне провадження за колабораційну діяльність.