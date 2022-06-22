Наслідний принц Саудівської Аравії відвідав Туреччину — вперше після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі

Наслідний принц Саудівської Аравії приїхав із візитом до Туреччини — вперше з 2018 року, після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у її консульстві у Стамбулі.
Про це повідомляє BBC.
Президент Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори віч-на-віч з Мухаммедом ібн Салманом, який є фактичним лідером Саудівської Аравії. Минулого тижня Ердоган заявив, що його переговори в Анкарі з принцом Мухаммедом будуть зосереджені на просуванні відносин між державами на «набагато вищий рівень». Високопоставлений турецький чиновник повідомив інформаційному агентству Reuters, що очікується, що візит призведе до «повної нормалізації та відновлення докризового періоду», і два лідери підпишуть угоди з енергетики, економіки та безпеки.
Тим часом принц Мохаммед хоче покласти край своїй міжнародній ізоляції. Цього тижня він також відвідав Йорданію та Єгипет у рамках турне Близьким Сходом, а наступного місяця зустрінеться з президентом США Джо Байденом, який у 2019 році пообіцяв зробити Саудівську Аравію «ізгоєм» у звʼязку з убивством Хашоггі.
Хоча Ердоган не звинувачував принца Мухаммеда безпосередньо, він стверджував, що знав, що наказ убити Хашоггі «виходив із найвищих рівнів уряду Саудівської Аравії». Спецслужби США дійшли висновку, що наслідний принц санкціонував операцію з захоплення або вбивства Хашоггі. Прокуратура ж Саудівської Аравії звинуватила «шахрайських» агентів та заявила, що принц нічого не знав про операцію.
- Джамаль Хашоггі — журналіст, оглядач і письменник із Саудівської Аравії. Здобув славу як критик влади Саудівської Аравії, зокрема наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана, а також виступав із критикою переслідування активістів, а також зовнішньої політики країни щодо Ємену, Катару, Канади. У вересні 2017 року Хашоггі виїхав до США, де вів колонку у Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана.
- Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Турецькі спецслужби заявили, що журналіста задушили, щойно він увійшов до будівлі, після чого його тіло розчленували та знищили. За інформацією ЦРУ, наказ про вбивство Хашоггі віддав принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд. У 2019 році прокуратура Саудівської Аравії оголосила, що за вбивство Хашоггі до смертної кари засудили 5 осіб. Згодом ці вироки змінили на 20 років увʼязнення.