Військові рф мінують пшеничні та ячмінні поля Миколаївщини. Учора там вилучили 18 вибухонебезпечних предметів

Учора, 21 червня, піротехніки ДСНС вилучили 18 вибухонебезпечних предметів на території Миколаєва та Миколаївського району. Більшість боєприпасів виявили на пшеничних та ячмінних полях.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Де лежатья боєприпаси — саперам показали господарі ділянок. Піротехніки кваліфікували знахідки, вивезли їх у спеціально відведене місце та знищили», — розповів він.
Окрім того, фахівці ДСНС працювали в населених пунктах і на виноградниках, де теж залишилось чимало «хвостів» від «Ураганів».
«Друзі, ще раз нагадую: якщо ви знаходите предмети, схожі на боєприпаси, не чіпайте їх і не намагайтесь самостійно знешкодити. Одразу телефонуйте за номерами 101 або 102», — звернувся Сєнкевич до мешканців.
- 17 червня під обстрілами опинилося місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів області. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади. Поранення отримали 22 людини.