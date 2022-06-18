За добу в Миколаєві та області російські обстріли поранили 22 людей

Минулої доби під обстрілами опинилося місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів області.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини. Усіх постраждалих доставили в медзаклади.

Ганна Замазєєва також зазначила, що станом на ранок 18 червня в миколаївських лікарнях перебувають 284 людини, які постраждали від атак російських окупантів. Ще 109 постраждалих отримали медичну допомогу амбулаторно.