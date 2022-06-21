СБУ викрила компанію російського олігарха, яка видобула в Україні корисних копалин на 270 млн грн

Служба безпеки України викрила одне з підприємств Закарпаття, яке незаконно видобуло та продало цінної породи корисних копалин на 270 мільйонів гривень. Воно підконтрольне російському олігарху.

Про це пише пресслужба СБУ.

Компанія входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є один із російських олігархів. Він внесений до санкційного списку РНБО. Українська ж компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту після завершення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину іншим підприємцям.

Завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що підозрювані видобули більше 113 тисяч куб. метрів андезиту. На підставі цього директору підприємства оголосили підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу.