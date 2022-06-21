Займаються деревообробкою. Міністр юстиції Денис Малюська розповів про утримання російських військовополонених

Військовополонених тримають в окремих приміщеннях у виправних колоніях, а також у СІЗО, ізольовано від інших.

В Україні створили 51 дільницю для утримання російських військовополонених. Вони розташовані майже в кожному регіоні України, а на заході країни також є табір для них .

Що стосується окремого табору для військовополонених, то він охороняється. «Для утримуваних тут осіб створили належні побутові умови, організували медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь українському суспільству», — зазначив Денис Малюська.

Витрати на утримання одного військовополоненого становлять приблизно три тисячі гривень на місяць.

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Міністр наголосив, що умови тримання як у таборі, так і в дільницях, а також правила поводження з військовополонених відповідають їхньому статусу та вимогам міжнародного гуманітарного права.