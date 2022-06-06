В Україні організували спецтабір для російських полонених

Україна організувала спеціальний табір для утримання російських військовополонених, яких найближчим часом не будуть обмінювати.

Про це в ефірі телемарафону заявил міністр юстиції Денис Малюська, передає «Суспільне».

«Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, відносно яких немає найближчих очікувань щодо обміну», — сказав Малюська.