Голосування за перейменування вулиць Києва закінчилося. Які варіанти перемогли

У застосунку «Київ Цифровий» закінчилося голосування за перейменування міських обʼєктів, чиї назви повʼязані з росією та її сателітами.

У перелік увійшли 296 обʼєктів, які відібрала експертна комісія.

Депутат Київради Ксенія Семенова зазначила, що «більшість нових назв вулиць збігаються з рекомендаціями експертів». Із повним переліком запропонованих перейменувань можна ознайомитися тут.

Кияни підтримали переменування вулиці Волгоградської на Романа Ратушного, щоб вшанувати памʼять загиблого на фронті столичного активіста.

Також одну з вулиць назвали на честь військового журналіста Олександра Махова.