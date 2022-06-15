Влада Києва запустила голосування за перейменування обʼєктів, чия назва повʼязана з росією

Міська влада Києва запустила голосування за перейменування об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

До списку наразі увійшли майже 300 об’єктів, відібрані експертною комісією. Голосування відбуватиметься через додаток «Київ Цифровий». Щоб проголосувати, потрібно обрати пункт «Електронна демократія», далі — «Голосування за дерусифікацію», де можна переглянути перелік назв і натиснути «Проголосувати».

Взяти участь у голосуванні можуть всі громадяни України. Для верифікації використовується Bank ID. Голосування триватиме до 19 червня включно.