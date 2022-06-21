Британська розвідка: Українська берегова оборона нейтралізувала здатність росії контролювати море

Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
«Знищення російського судна [буксира «Василий Бех»] під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний. Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність росії встановити контроль на морі та зосереджувати свої морські сили в північно-західній частині Чорного моря», — йдеться в повідомленні.
Це зірвало початковий план дій росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря.
- 17 червня українські військові американською протикорабельною ракетою «Гарпун» знищили буксир чорноморського флоту росії «Василий Бех», який перевозив на острів Зміїний боєприпаси й особовий склад. Буксир затонув.