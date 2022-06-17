Буксир чорноморського флоту росії «Василий Бех» затонув. По ньому вдарили ЗСУ

Буксир Чорноморського флоту РФ «Василий Бех», який напередодні уразили українські військові, затонув.

Про це у вечірньому зверненні 17 червня повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Буксир чорноморського флоту перевозив на острів Зміїний боєприпаси та особовий склад. У нього на борту був зенітно-ракетний комплекс «ТОР». Українські військові вдарили по буксиру вранці 17 червня.