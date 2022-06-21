Естонії з 10 липня заборонить ввозити підсанкційні товари

В Естонії 10 липня набуде чинності повна заборона для підприємців і приватних осіб ввозити підсанкційні товари з росії.

Про це повідомляє ERR.

Заборона повʼязана із санкціями Європейського Союзу. До переліку заборонених товарів входять алкогольні напої міцністю менше ніж 80%, меблі, деревина, добрива та інше. Також санкції поширюються на експорт до росії низки товарів, зокрема предметів розкоші та певної побутової електроніки.