Bihus.info: Екснардеп кива оселився в елітному котеджному містечку під Москвою

Підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ ілля кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку під Москвою.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Згідно з відео, викладеними кивою у власному телеграмм-каналі, він пересувається в росії на автомобілі Toyota Land Cruiser 200. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком.

По відео також вдалося зрозуміти, що у Москву він їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. «Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет «Мираторг» у Покровському», — пишуть журналісти.

Крім того, кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського. «На відео від 29 травня, яке вже видалене з каналу Киви, видно ялинки, водойму, газон, пагорби, піщану зону таі гольф-кар. Неподалік Покровського розташований гольф-клуб котеджного містечка Agalarov Estate. На інших відео Киви можна побачити ліхтарі вуличного освітлення, які є й на панорамі Google з західного кордону Agalarov Estate. Також на території цього містечка є фітнес-центр Crocus. Відео з каналу Киви свідчать, що тренується він саме у ньому», — зазначають журналісти.