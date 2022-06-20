«Умови нагадують концтабір». Звільнена парамедик «Тайра» розповіла про російський полон

Звільнена з полону росіян парамедик Юлія «Тайра» Паєвська розповіла, що утримувалась у жахливих умовах, як і всі полонені українці.

Про це вона написала у Facebook.

«Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення», — написала вона, додавши, що українці утримуються як раби.

Паєвська вважає свій обмін «безперечно чудом Господнім». Вона наголосила на необхідності добитись, аби всі полонені були захищені Міжнародною конвенцією з прав людини.

Паєвська додала, що нею опікуються найкращі лікарі і скоро вона повернеться у стрій.