Associated Press показало відео з нагрудної камери полоненого українського парамедика Юлії «Тайри» Паєвської

Associated Press оприлюднило відео з нагрудної камери українського парамедика Юлії Паєвської («Тайри»).

Юлії вдалося передати журналістам 256 гігабайт записів, які показують два тижні її життя на війні у блокадному Маріуполі. На той час Associated Press були останніми міжнародними журналістами у місті.

На відео «Тайра» лікує людей, зокрема поранених хлопчика та дівчинку. Хлопчика врятувати не вдається. Також українська парамедик надає допомогу й російським військовополоненим.