У російському полоні перебувають 75 захисників острова Зміїний

У полоні росіян досі залишаються 75 українських військових, які захищали острів Зміїний.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає «Радіо Свобода».
Раніше родичка одного із захисників Зміїного говорила про 80 полонених, але, за інформацією відомства, їх наразі 75. Нині міністерство не займається обміном, але володіє реєстром полонених.
- Острів Зміїний, який знаходиться у Чорному морі, перебуває під тимчасовою російською окупацією з перших днів повномасштабної війни. Частина військових, які захищали острів, потрапила полон. Деяких звільнили у ході обміну.
- ЗСУ періодично знищують на острові позиції росіян, їх катери та кораблі. Останній раз це відбулося 17 червня — ЗСУ знищили буксир Чорноморського флоту рф «Василий Бех», який перевозив окупантів, боєприпаси і зенітний комплекс «ТОР».