Віцепремʼєр Стефанішина: Усі країни-члени ЄС тепер підтримують надання Україні статусу кандидату на вступ до Євросоюзу

Віцепремʼєр з євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що всі країни-члени ЄС тепер готові підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Ті держави, які були проти, змінили свою думку.
Про це вона заявила в ефірі телемарафону.
Стефанішина зазначила, що після рекомендації Єврокомісії жодна країна не виступає проти надання статусу кандидата.
«Кожна з цих країн після рішення Єврокомісії в пʼятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата», — підкреслила вона.
За її словами, зараз серед лідерів ЄС є консенсус щодо надання Україні статусу кандидата. Але до саміту ще поки тривають обговорення, зокрема країни мають право внести свої умови в остаточне рішення.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу, далі це рішення мають підтримати лідери країн-членів ЄС (голосування відбудеться на саміті 23—24 червня). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ.