Бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа остаточно погодили. Названа дата

Бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа остаточно погоджено.
Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.
Поєдинок Усика з Джошуа відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія, 20 серпня.
- 26 вересня минулого року Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Бій відбувся в ніч проти неділі в Лондоні, на стадіоні «Тотенхем Хотспур». Усик переміг Джошуа одноосібним рішенням судів із рахунком 117—112, 116—112, 115—113. Українець проводив свій третій бій у суперважкій вазі та вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа захищав свої титули.