Парламент звернувся до країн ЄС з проханням надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу

Верховна Рада звернулася до країн — членів Європейського Союзу із закликом ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Про це повідомила партія «Слуга народу».

За це рішення проголосували 315 нардепів. Вони також закликали держави — члени ЄС та інституції Євросоюзу підтримати посилення санкцій проти росії та білорусі, приділяючи особливу увагу забезпеченню повного ембарго на всі російські енергоносії, санкції проти фінансового сектора, продовження персональних санкцій, блокади російських суден та портів тощо.

23—24 червня відбудеться саміт голів держав ЄС, на якому вони мають ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу.