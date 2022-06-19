НАТО не фіксує підвищеної готовності ядерних сил росії

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не бачить підвищеної готовності ядерних сил росії, але вважає небезпечним і безвідповідальним брязкання кремля ядерною зброєю.
Про це в інтервʼю BILD заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, ядерну війну неможливо виграти, а тому й не варто розвʼязувати.
Він наголосив, що Альянс захищатиме кожну з країн, котра є членом блоку.
- За даними SIPRI, приблизно дві тисячі ядерних боєголовок у світі перебували у стані підвищеної боєготовності минулого року, причому майже всі вони належали росії або США.