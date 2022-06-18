Премʼєр Британії Борис Джонсон і гурт Kalush Orchestra виступили за проведення «Євробачення-2023» в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» має відбутися в Україні, а не у Британії.

Про це він сказав журналістам після повернення з Києва, пише Reuters.

«Звичайно, я хотів би, щоб він відбувся у нас. Але факт у тому, що вони перемогли та заслуговують на це. Я вірю, що вони можуть провести конкурс, і вірю, що вони повинні його отримати», — сказав Джонсон.

За його словами, «Євробачення» має відбутися в Києві чи будь-якому іншому безпечному українському місті, мовляв, попереду ще цілий рік.

Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк теж наголосив, що організатори мають змінити своє рішення і дати Україні шанс провести конкурс на своїй території.