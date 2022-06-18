Зруйнований Кременчуцький НПЗ не зможуть відновити до кінця року

Обстріляний Кременчуцький нафтопереробний завод не вдасться відновити цього року.
Про це розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі національного телемарафону.
«На Полтавщині та в цілому по Україні всі об’єкти будуть відбудовані, все буде працювати. На жаль, як я говорив раніше, НПЗ не працюватиме в цьому році через великі руйнування. Але ТЕЦ теж дуже важлива, оскільки в опалювальний сезон нам треба давати гарячу воду, опалення, тому зараз зберемо нараду з цього питання — наскільки погіршилася ситуація», — зазначив очільник Полтавщини.
За його словами, рятувальники вже загасили пожежі на обох об’єктах, травмованих та загиблих немає. Лунін додав, що експерти визначатимуть обсяги руйнувань та збитків.
- Вранці, 18 червня, російські війська завдали ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області. Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та дві ракети — по ТЕЦ. Постраждалих немає.