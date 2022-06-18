Окупанти випустили до 8 ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Це четвертий удар по НПЗ

За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших обʼєктах інфраструктури міста.

Кременчуцький НПЗ — найбільший в Україні нафтопереробний завод, він був основним виробником пального в країні. За даними обласної влади, інфраструктура підприємства знищена і завод не працює. Також окупанти неодноразово обстрілювали нафтопереробний завод у Лисичанську та інші нафтобази.

З початку активної війни Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з рф, білорусі та морем. А це приблизно 80% внутрішнього споживання. Тепер Україна очікує на імпорт палива з Європи.