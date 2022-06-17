Нідерланди та Данія підтримують кандидатство України в члени ЄС. До цього вони вагались

Уряд Нідерландів підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, до цього країна вагалась і чекала на рекомендацію Європейської комісії.

Про це після засідання Ради міністрів 17 червня заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

«Як кабінет ми сказали: ми вважаємо це [рішення про надання Україні статусу кандидата] збалансованим, ми думаємо, що це розумно. Тож давайте ухвалимо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього», — заявив глава нідерландського МЗС.

Премʼєр-міністр Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в ЄС «розумним компромісом».

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

«Я розмовляв з Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій», — написав він у Twitter.

До цього Данія заявляла, що що Україна недостатньо відповідає критеріям, повʼязаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. У Копенгагені вбачали «загалом дуже ранню стадію» готовності України взяти на себе зобовʼязання щодо членства в ЄС і створити ринкову економіку.