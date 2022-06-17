У Києві заборонили феєрверки та гучну музику

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав окреме доручення щодо режиму тиші у столиці.

Про це повідомили в КМВА.

Відтепер у Києві заборонені видовища з використанням піротехнічних виробів, а також гучний спів і трансляції розважальної музики з використанням гучномовців та іншої аудіоапаратури.

«В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва», — йдеться в документі.