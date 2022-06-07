У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону використання салютів та феєрверків

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону на використання салютів та феєреверків. Автори наголошують, що це питання набуло особливої актуальності через війну в Україні.

Відповідний законопроєкт зареєстрований за № 7438.

Серед авторів є нардепи зі «Слуги народу», «Голосу», «Європейської солідарності», а також безпартійні.

«Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій», — підкреслюють депутати.

Документ планує додати зміни у статтю 24 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Ця стаття регулює захист людей від шкідливого впливу шуму. Автори хочуть, щоб у цій статті передбачалася заборона на використання будь-яких феєрверків, салютів та петард, а також проведення з ними заходів. Винятки становитимуть лише феєрверки, які мають низький рівень небезпеки та не перевищують рівень шуму у 60 децибел. Право застосовувати гучніші салюти матимуть лише ЗСУ, Нацполіція та рятувальники у передбачених законом випадках.

Також забороняється продаж або передача будь-яким іншим чином феєрверків, салютів та петард, гучність яких перевищує 60 дБ. Людям до 16 років планують взагалі заборонити купувати будь-яку піротехніку.