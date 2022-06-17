Мінкультури: Україна не погоджується з рішенням перенести «Євробачення-2023» і вимагає нових перемовин

Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки перенести «Євробачення-2023» до іншої країни.

Про це написав міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Україна не згодна з характером прийняття такого рішення — коли нас поставили перед фактом, без обговорення можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин і пошук спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли «Євробачення-2022» і виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні, надали відповіді та гарантії по безпекових нормах і можливі місця проведення конкурсу», — написав Ткаченко.

Він підкреслив, що Україна вимагатиме змінити це рішення, тому що вважає, що зможе виконати всі взяті на себе зобовʼязання. «Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023» в Україні», — наголосив Ткаченко.