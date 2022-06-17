Уряд Великої Британії дозволив видати засновника Wikileaks Ассанжа Сполученим Штатам

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалило екстрадицію до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

Про це пише Bloomberg.

Екстрадицію особисто затвердив очільник відомства Пріті Пател. У проєкті Wikileaks заявили, що оскаржать це рішення. «Це чорний день для свободи преси та британської демократії», — зазначили у проєкті.